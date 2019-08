Macron, 'tensioni commerciali negative'

(ANSA) - BIARRITZ (FRANCIA), 24 AGO - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha messo in guardia oggi dalle "tensioni commerciali" che sono "negative per tutti", dopo l'imposizione di dazi da parte del presidente americano Donald Trump alle merci cinesi e ha sottolineato che anche i vini francesi potrebbero subire la stessa sorte.

Parlando in tv, rivolto ai francesi da TF1, Macron ha detto che il suo obiettivo è "convincere tutti i partner che le tensioni sono negative per tutti" ed ha esortato a lavorare in uno spirito di "reale cooperazione" per un'economia globale.

Oceano alle spalle, Macron ha spiegato ai francesi l'importanza e le priorità del vertice del G7 a Biarritz. Pace e soluzione dei conflitti internazionali, più crescita e occupazione, lotta ai mutamenti climatici e all'inquinamento del pianeta. Il presidente francese ha aggiunto che quello di Biarritz sarà un "vertice ecoresponsabile", con un costo "senza precedenti, fra 10 e 15 volte meno caro" rispetto al passato".