Amazzonia: Merkel, da G7 arrivi risposta

(ANSA) - BERLINO, 24 AGO - L'obiettivo del vertice del G7 deve essere di "mandare una chiaro appello per fare tutto quello deve essere fatto affinchè la foresta pluviale smetta di bruciare": lo ha dichiarato la cancelliera Angela Merkel in un video-podcast pubblicato prima della partenza per il vertice odierno di Biarritz, in Francia. Il tema della protezione dell'ambiente e il cambiamento climatico avranno un ruolo importante al vertice, ha sottolineato la cancelliera tedesca.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ragione a dire che "la nostra casa brucia" perché su questo non si può tacere, ha continuato Merkel. Un altro tema su cui la cancelliera si attende una dichiarazione congiunta è la violenza contro le donne: "spero che potremmo trovare un accordo su una dichiarazione chiara, soprattutto contro la violenza sulle donne", ha detto la cancelliera nel suo consueto video-podcast del sabato.