Louvre presta metopa Partenone ad Atene

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - La Francia ha acconsentito a prestare alla Grecia una metopa, una porzione scolpita dell'architrave del Partenone, conservata al Louvre, per il 2021, anno in cui si celebra il bicentenario dell'inizio della guerra d'indipendenza greca. Lo scrive l'agenzia Ana-Mpa. Il presidente francese Emmanuel Macron avrebbe accettato la richiesta in tal senso del premier greco Kyriakos Mitsotakis. La metopa verrà esposta al museo dell'Acropoli. In cambio la Grecia presterà numerose antichità in bronzo che verranno esposte al Louvre per la prima volta.

Il Partenone aveva 92 metope: 28 disposte sui lati orientale ed occidentale e 32 sugli ognuno degli altri due lati. La maggior parte sono andate distrutte: una è al museo dell'Acropoli, una al Louvre ed altre 14 sono al British Museum di Londra, insieme a numerosi altri reperti portati via dall'edificio posto sull'Acropoli. Da decenni la Grecia chiede alla Gran Bretagna la restituzione di quelli che vengono chiamati nel loro insieme 'i marmi del Partenone'.