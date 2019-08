Francia prenderà 150 da Ocean Viking

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "La Francia ribadisce la propria solidarietà: 150" persone delle 356 soccorse dalla nave Ocean Viking "saranno accolte nei prossimi giorni sul nostro territorio". Lo annuncia su Twitter il ministro dell'Interno francese, Christian Castaner, ringraziando "le autorità maltesi, il mio omologo Michael Farrugia con il quale sono stato in contatto costante, e Dmitris Avramopoulos", commissario Ue all'immigrazione, per l'intesa che consentirà lo sbarco dei migranti a Malta per poi essere redistribuiti in altri 6 Paesi europei.

"Insieme - conclude Castaner - siamo riusciti a costruire una soluzione europea".