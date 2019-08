G7: espulso un tedesco già segnalato

(ANSA) - PARIGI, 22 AGO - Un cittadino tedesco, oggetto di un divieto di entrare in Francia prima del vertice del G7 in programma il prossimo fine settimana a Biarritz, è stato fermato ed espulso verso la Germania. Lo hanno reso noto fonti giudiziarie francesi.

Il provvedimento è stato adottato dal ministero dell'Interno.

L'uomo era noto "per un'azione violenta durante un vertice del G20" in passato, si è appreso da fonti giudiziarie. E' stato fermato a un posto di blocco a Saint-Jean-de-Luz, nei pressi di Biarritz.

Alcuni giorni fa, un altro tedesco - anche lui con divieto di ingresso in Francia alla vigilia del G7 - era stato rispedito nel suo Paese.