Open Arms,Madrid invia nave per migranti

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Il ministero della Difesa spagnola ha annunciato che la nave Audaz si sta preparando per far rotta verso Lampedusa (tre giorni di navigazione) e recuperare i migranti bloccati da 19 giorni sulla Open Arms, per poi portarli a Maiorca, nelle Baleari. La Audaz partirà da Cadice alle 17 ora locale.