Bruxelles, da Johnson nessuna soluzione

(ANSA) - BRUXELLES, 20 AGO - "Prendiamo atto della lettera che Boris Johnson ha inviato al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, e nella quale il presidente Jean Claude Juncker è stato messo in copia. Condividiamo la risposta data da Tusk.

Diamo il benvenuto all'impegno britannico per un divorzio ordinato, che è nel migliore interesse sia dell'Ue che del Regno Unito, ma notiamo anche che non è stata proposta una soluzione legale per evitare frontiere fisica sull'isola di Irlanda". Così la portavoce della Commissione europea Natasha Bertaud.

"Siamo pronti a lavorare in modo costruttivo col Regno Unito, nell'ambito del mandato che ci è stato dato", ha poi aggiunto.