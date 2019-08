Epstein: video del principe Andrea a casa del finanziere

Il caso Esptein continua a far tremare il principe Andrea d'Inghilterra. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Sunday Times, è emerso un nuovo video che mostra il figlio della regina Elisabetta nella dimora del finanziere a Manhattan, di cui il reale era amico personale. Nelle immagini diffuse online, che risalgono al 6 dicembre 2010 - lo stesso giorno in cui Andrea fu fotografato mente camminava con Epstein a Central Park -, si vede il fratello di Carlo che da una porta-finestra saluta una donna che sta lasciando la casa. All'inizio del filmato si vede il Epstein uscire di casa accompagnato da una donna bionda in abiti succinti. I due si intrattengono in una breve chiacchierata e poi lui sale nella sua auto guidata da un autista e se ne va. A questo punto l'inquadratura gira su una porta-finestra della dimora dalle quali spunta il fratello di Carlo che saluta un'altra donna che sta uscendo dal palazzo. Non è la prima volta che il principe Andrea viene tirato in ballo nello scandalo finito con il suicidio in carcere di Epstein. Otto giorni fa la testimone chiave del caso ha raccontato di essere stata costretta a rapporti sessuali con diversi personaggi, tra i quali il reale, nel 2001, quando era minorenne. Accusa prontamente smentita da Buckingham Palace che, per il momento non ha ancora commentato sul video. Andrea in questi giorni è in vacanza in Spagna con la sua ex moglie Sarah Ferguson.