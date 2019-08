Parigi chiede un'inchiesta su Epstein

(ANSA) - PARIGI, 12 AGO - Il segretario di Stato francese alla Parità e alla lotta contro le discriminazioni, Marlène Schiappa, chiede l'apertura di un'inchiesta sulle ramificazioni francesi del caso Jeffrey Epstein.

In una nota congiunta inviata insieme al collega Adrien Taquet, Schiappa sottolinea che l'inchiesta sul finanziare americano suicidatosi in prigione prima del suo processo sui traffici sessuali con delle minorenni ha "messo in luce dei legami con la Francia".