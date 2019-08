Esplosione a Copenaghen, la seconda

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Un'esplosione ha colpito stamattina un commissariato di polizia di Copenaghen, nel secondo episodio simile nella capitale danese in pochi giorni.

L'edificio, appena fuori dal centro, è stato danneggiato ma non ci sono feriti, riferisce la Bbc. La polizia sta cercando un uomo che è stato visto fuggire dal luogo dell'esplosione e che indossava abiti neri e scarpe bianche.

Martedì scorso una forte esplosione aveva scosso la sede dell'Agenzia fiscale danese ferendo lievemente una persona, in quello che secondo la polizia è stato un attacco deliberato.

Resta incerto al momento se i due episodi siano collegati.