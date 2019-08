Francia: Legione Straniera cerca reclute

(ANSA) - PARIGI, 8 AGO - Quest'anno la Legione straniera recluta direttamente sulle spiagge di Francia, con il preciso obiettivo di coinvolgere un maggior numero di francesi tra le sue fila. "Apprezza i nostri valori? Allora cominci col togliersi quel cappellino", apostrofa con tono autoritario il legionario Sang-Jin Lee, a un ragazzino in pantaloncini corti e infradito. Descritta da un cronista dell'agenzia France Presse, la scena si svolge sulla spiaggia di Berck, nel nord del Paese, dove la mitica Legion Etrangère è sbarcata in questi giorni con un apposito camioncino, in cerca di nuovi 'Rambo' di Francia.

Unità di elite e di combattimento pronta a tutto, la Legione Straniera conta circa 8.000 uomini di 150 diversi Paesi. Per quest'anno, l'obiettivo è di assoldare altri 1.245 soldati tra i 17 e i 40 anni per uno stipendio netto di 1.200 euro al mese.(ANSA)