Agente ferito a Londra, non è terrorismo

(ANSA) - LONDRA, 8 AGO - Un agente britannico è stato ferito stanotte a colpi di machete a Leyton, nella periferia est di Londra, in un'aggressione che, stando alla stessa polizia, non risulta avere collegamenti con il terrorismo. L'episodio è avvenuto durante un controllo di routine. Il poliziotto ha provato a dare lo stop a un furgone il cui autista - un uomo di una cinquantina d'anni - dapprima ha tirato dritto, poi si è fermato, è sceso e ha scatenato la sua furia.

L'uomo è stato alla fine arrestato, dopo essere stato atterrato con la scarica elettrica di un taser. "E' stato un attacco improvviso e brutale contro un agente in uniforme nell'esercizio delle sue funzioni", ha sottolineato Julia James, ispettrice capo della North East Command Unit di Scotland Yard.

A Londra e in Gran Bretagna si è moltiplicato egli ultimi tempi l'allarme per l'uso di machete, oltre che di coltelli, da parte della criminalità di strada.