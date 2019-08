Ultima sinagoga Vilnius chiude, minacce

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 AGO - In seguito a minacce anonime, la comunità ebraica di Vilnius (Lituania) si è vista costretta a chiudere l'ultima sinagoga funzionante nella città. Lo ha riferito la radio israeliana citando informazioni della Jewish Telegraphic Agency. "E' stata una decisione sofferta, ma inevitabile", ha affermato la presidentessa della comunità locale in un comunicato, riferendosi alla chiusura - per ora temporanea - della sinagoga Choral e degli uffici annessi.

In passato Vilnius era un punto di riferimento per gli ebrei dell'Europa orientale, al punto che era nota come "La Gerusalemme della Lituania". Secondo le stime, circa il 90 per cento degli ebrei lituani furono sterminati nella seconda guerra mondiale. Oggi la comunità locale conta alcune migliaia di ebrei.