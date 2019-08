Polonia, via tasse a occupati under 26

(ANSA) - VARSAVIA, 6 AGO - E' in vigore da alcuni giorni in Polonia una nuova legge in base alla quale i 2 milioni di giovani occupati sotto i 26 anni non dovranno pagare le tasse.

Secondo il sito del quotidiano Le Monde, la legge potrebbe indurre i giovani polacchi a non emigrare in cerca di lavoro e quello sarebbe dunque il suo scopo.

Il tasso di disoccupazione in Polonia è però attualmente sotto il 4% e i media locali non presentano la nota come una misura anti-emigrazione bensì come una mossa elettorale.

La legge firmata dal capo di Stato, Andrzej Duda, il 24 luglio scorso è stata infatti proposta dal partito di governo Diritto e giustizia (Pis) del leader Jaroslaw Kaczynski nell'ambito delle promesse pre-elettorali fatte prima delle europee di maggio scorso e in vista delle politiche dell'ottobre prossimo.