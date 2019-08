Fumo a bordo solo British Airways

(ANSA) - MADRID, 6 AGO - Un aereo della British Airways atterrato a Valencia lunedì sera ha fatto evacuare i passeggeri dagli scivoli di emergenza, dopo essersi riempito di fumo nelle fasi finali del volo.

Lo hanno riferito i servizi di emergenza spagnoli, intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione che uno dei motori aveva preso fuoco. Tre passeggeri sono stati curati per aver inalato il fumo, un'altra decina per contusioni durante l'evacuazione.

La compagnia di bandiera britannica ha poi confermato che il volo "BA422 partito da Heathrow e diretto a Valencia è stato coinvolto in un incidente".