L'uomo volante Frank Zapata ce l'ha fatta, ha trasvolato la Manica

Frank Zapata ce l'ha fatta. Dopo un primo tentativo fallito il 25 luglio scorso, questa mattina il quarantenne è riuscito nell'impresa di trasvolare il canale della Manica sulla sua 'Flyboard', la minuscola tavola a turboreazione da lui concepita. Lo riferisce la Bbc. Zapata è decollato questa mattina da Sangatte, vicino a Calais, ed è atterrato nella baia di St Margaret a Dover.

Il francese Zapata, ex campione del mondo di jet ski, aveva promesso a sè stesso che dopo il flop di luglio, quando era finito in acqua subito dopo il decollo, avrebbe ritentato l'impresa. E così è stato, questa volta con successo. Dotata di 5 minuscoli turboreattori, la 'Flyboard' puo' raggiungere i 190 km/h. Unico limite, l'autonomia di appena dieci minuti del serbatoio che Zapata deve portare sulle spalle in equilibrio precario, manovrando il tutto con un joystick.