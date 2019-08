Harry, 'auguri mia meravigliosa moglie'

"Buon compleanno alla mia meravigliosa moglie. Grazie per esserti unita a me in questa avventura! Con amore, H". Auguri pubblici di Harry per il 38esimo compleanno di Meghan Markle. Il principe le ha scritto un messaggio sul loro account Instagram @sussexroyal accompagnato da una bella foto che ritrae la Duchessa di Sussex in un abito chemisier azzurro cielo durante il primo viaggio ufficiale della coppia in Australia, New Zelanda, Fiji e Tonga. Auguri anche da Kate e William che sul loro account Instagram, @kensingtonroyal, hanno augurato un "felicissimo compleanno alla duchessa di Sussex" postando anche una foto che li ritrae tutti e quattro assieme, più il principe Carlo, mentre si avviano alla messa di Natale nella tenuta di Sandringham.