Bambino gettato da tetto Tate Gallery

(ANSA) - LONDRA, 4 AGO - Un bambino è caduto dalla terrazza panoramica della Tate Modern Gallery, a Londra, ed è stato ricoverato in ospedale, in condizioni critiche. Dai primi accertamenti sarebbe stato spinto: la polizia ha infatti reso noto di aver arrestato un 17enne con l'accusa di tentato omicidio. La polizia ha riferito che il bambino, di 6 anni, è stato trovato su un tetto del quinto piano, dopo una caduta di altri cinque piani. Ed ha aggiunto di non ritenere che l'arrestato conoscesse la vittima. I responsabili della Galleria hanno confermato che dopo l'incidente, che si è verificato nel primo pomeriggio, alcune zone dell'edificio sono state evacuate ed altre poste in lockdown. E che le esposizioni sarebbero rimaste chiuse fino alla fine della giornata.

La Tate Modern è una delle attrazioni turistiche più popolari in Gran Bretagna: nel 2018 ha registrato quasi sei milioni di visite.