Russia: la giovane Lyubov guiderà marcia

(ANSA) - MOSCA, 3 AGO - A guidare le proteste di oggi a Mosca sarà una donna, la 31enne Lyubov Sobol, fedelissima di Alexei Navalny. È stata lei, infatti, a chiamare a raccolta i sostenitori dell'opposizione moscovita chiedendo di sfilare pacificamente lungo l'anello dei boulevard della capitale russa, ovvero la storica circonvallazione interna. Circa 15mila persone si sono dette interessate sulla pagina Facebook dell'evento - anche se sono 6mila hanno confermata la partecipazione. Quasi tutte le figure di spicco dell'opposizione, come Navalny o Ilya Yashin, sono stati fermati sabato scorso e condannati all'arresto amministrativo. "Le persone chiedono più proteste - ha detto - e sabato scorso ha dimostrato che sono pronti a uscire per strada anche se la protesta non è stata approvata dalle autorità. Avrei tradito i miei sostenitori se avessi accettato di sfilare al Prospekt Sakharov ora". Ovvero il viale fuori dal centro dove le autorità relegano di solito tutte le richieste di manifestazioni.