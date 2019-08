Ue, non si avvii nuova corsa armamenti

(ANSA) - BRUXELLES, 2 AGO - "L'Ue riafferma il suo impegno per un disarmo ed un controllo efficace delle armi nucleari basato sui trattati. Per questo incoraggiamo a preservare i risultati del Trattato Inf. Date le inasprite tensioni, dobbiamo stare attenti a non imboccare la strada di una nuova corsa agli armamenti che ridurrebbe i risultati significativi raggiunti dopo la fine della Guerra fredda". Così la Commissione europea sul Trattato sui missili nucleari a medio raggio (INF).