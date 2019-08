Iran:colloquio Macron-principe Abu Dhabi

(ANSA) - PARIGI, 1 AGO - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha parlato oggi al telefono con il principe erede dell'emirato di Abu Dhabi, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, per affrontare gli attuali nodi in Medio Oriente, in particolare, le tensioni tra Iran e Stati Uniti: è quanto riferito dalla presidenza francese.

In questo periodo, Macron moltiplica le consultazioni e i tentativi di mediazione per placare le tensioni tra Teheran e Washington.

Martedì, aveva già parlato con il presidente iraniano Hassan Rohani e venerdì scorso con quello Usa Donald Trump.