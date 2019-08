Gb dimezza le buste di plastica

(ANSA) - LONDRA, 1 AGO - Funziona, nel Regno Unito, la campagna avviata per scoraggiare l'uso delle buste di plastica nei supermercati e ridurne l'impatto ambientale. A un anno di distanza dall'introduzione di un costo pari a una monetina da 5 penny per ciascun sacchetto, deciso su impulso del governo britannico - per ora nella sola Inghilterra - dai big della grande distribuzione, il consumo si è di fatto dimezzato.

Lo sottolineano oggi vari giornali, in particolare il Daily Mail, che si vanta d'essere stato fra i promotori dell'iniziativa, riportando i dati diffusi dalle catene coinvolte (Tesco, Sainsbury's, Asda, Morrisons, Co-op, Waitrose e Marks and Spencer). Dati in base ai quali la riduzione risulta pari al 93% del numero di buste per la spesa in circolazione nei 12 mesi precedenti, con un totale ora di 549 milioni di sacchetti monouso venduti. La tendenza risalta in modo ancor più netto a partire da 5 anni fa. Se nel 2014 si stimava una media d'utilizzo annuo di 140 buste a cittadino, oggi la quota è scesa a 10.