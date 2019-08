Due pro cannabis legale a Downing Street

(ANSA) - LONDRA, 1 AGO - Ci sono due sostenitori della cannabis libera nel nuovo staff entrato a Downing Street con Boris Johnson. Ne scrivono oggi il Times e il Sun, riprendendo una 'rivelazione' del sito BuzzFed.

Lo stesso sito precisa che il neopremier Tory, assai più liberale di Theresa May su questo come su altri temi, ha in effetti già preso le distanze dalle posizioni dei due sulla materia specifica. Ma interpreta comunque la novità come un segnale.

I personaggi in questione sono Blair Gibbs, già attivista del Centre for Medicinal Cannabis, un'organizzazione che preme in particolare per la legalizzazione dell'uso medico della marijuana; e Danny Kruger, da tempo favorevole alla depenalizzazione delle cosiddette droghe leggere.

Secondo il Times, Johnson non intende per ora seguirne le tracce. Ma la loro cooptazione nel suo team potrebbe preludere all'avvio di un graduale percorso verso la liberalizzazione della cannabis in Gran Bretagna: entro "10 anni", pronostica il giornale di Rupert Murdoch.