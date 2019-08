Brexit: raddoppiato budget per no deal

(ANSA) - LONDRA, 1 AGO - La Brexit no deal come scenario sempre più concreto: è il messaggio che il nuovo governo Tiry britannico di Boris Johnson intende dare con l'annuncio di un raddoppio degli stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato per far fronte alle emergenze di un eventuale divorzio senz'accordo dall'Ue il 31 ottobre, fra poco più di 90 giorni.

L'iniziativa è stata illustrata dal neocancelliere dello Scacchiere, Sajid Javid. Sul piatto vengono messi altri 2,1 miliardi di sterline (1,1 immediatamente disponibili), che portano a 4,2 miliardi la somma accantonata per un ipotetico no deal nel budget annuale e a 6,3 miliardi il totale delle spese. Per l'opposizione laburista, si tratta di denaro destinato a un'emergenza deliberatamente innescata dal governo Johnson con la scelta di sfidare Bruxelles a rischio di hard Brexit. "E' uno spreco spaventoso" - polemizza il cancelliere dello Scacchiere ombra, John McDonnell - per un Paese in cui urgono risorse contro "le diseguaglianze sociali".