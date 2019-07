Gb, i 10 anni più caldi tutti dal 2002

(ANSA) - LONDRA, 31 LUG - Sono tutti recenti i 10 anni più caldi registrati nel Regno Unito dalle statistiche sui dati meteorologiche introdotte fin dal 1884. Lo rivela uno studio aggiornato del Met Office britannico i cui risultati confermano secondo i ricercatori che lo hanno redatto la tendenza a medio termine verso un cambiamento climatico complessivo: tanto più che i 10 più freddi risalgono invece a oltre mezzo secolo fa.

Le stagioni più (insolitamente) miti risultano concentrate dal 2002 in avanti. Con il 2014 indicato come l'anno più caldo in assoluto e la temperatura storica record registrata giusto giovedì scorso a Cambridge, a quota 38,7 gradi.

Al contrario, gli anni più freddi censiti sono un ricordo lontano. Nella lista dei primi 10, il più recente è il 1963: quando nella City tutti indossavano ancora la bombetta.

"E' quanto ci aspettavamo. Nel Regno Unito - ha commentato lo scienziato Mark McCarthy - il clima si è riscaldato a un ritmo simile a quello dell'innalzamento globale delle temperature".