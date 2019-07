Russia, in fiamme 3,2 mln ettari foresta

Oltre 3,2 milioni di ettari di foresta sono stati colpiti dagli incendi in Russia: le regioni più afflitte sono quelle di Krasnoyarsk e Irkutsk, in Siberia, e la Yakuzia, nell'estremo nord-est. I forti venti e le temperature sopra i 30 gradi facilitano il diffondersi delle fiamme. Il fumo ha raggiunto alcuni centri abitati e gli ambientalisti temono che possa accelerare lo scioglimento dei ghiacci nell'Artide. I vigili del fuoco non intervengono in molti incendi perché si sviluppano in zone remote, le cosiddette "aree di controllo", dove spegnere le fiamme risulta troppo costoso e pericoloso.