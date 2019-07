Brexit: Johnson sfida i contestatori

(ANSA) - LONDRA, 30 LUG - Tappa in Galles, oggi, nel tour intrapreso dal nuovo premier Tory britannico, Boris Johnson, fra le nazioni del Regno Unito per predicare ottimismo sul fronte interno, annunciare iniziative e stanziamenti e difendere il suo messaggio categorico sulla Brexit: nuovo accordo con l'Ue entro il 31 ottobre o divorzio no deal.

La missione si svolge sullo sfondo dell'andamento al ribasso della sterlina che, dopo aver toccato ieri il minimo da 28 mesi rispetto a dollaro ed euro, ha perso ancora stamattina in apertura prima di un lieve rimbalzo. Un andamento legato all'ipotesi del no deal che Johnson è tornato a non escludere ieri dalla Scozia se Bruxelles non accetterà di rinegoziare l'intesa raggiunta con Theresa May e di accantonare la clausola del backstop sul confine irlandese: condizioni che l'Ue continua a respingere, confermandosi per ora disposta solo a rivedere la dichiarazione allegata sulle relazioni future con Londra.