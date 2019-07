Navalny, non di esclude avvelenamento

(ANSA) - MOSCA, 29 LUG - La dottoressa Anastasia Vasilieva, che ha visitato Alexiei Navalny dopo il suo ricovero in ospedale per quella che sembra una misteriosa "reazione allergica" non esclude che l'oppositore sia entrato in contatto con una sostanza chimica tossica.

"Non possiamo escludere - ha scritto il medico su Facebook nella tarda serata di ieri - un danno tossico alla cute e alle membrane mucose da una sostanza chimica non nota con l'aiuto di una certa 'persona terza'".