Commissari Ue,Praga candida Vera Jourova

(ANSA) - PRAGA, 29 LUG - L'unico candidato ceco alla Commissione europea è l'attuale Commissario Ue Vera Jourova. Lo ha detto il premier ceco Andrej Babis prima della sua partenza per Bruxelles dove incontrerà la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "Con Jourova abbiamo la chance di ottenere un settore economico", ha detto Babis, indicando prospettive di portafoglio come digitalizzazione, mercato interno o commercio con l'estero. Secondo alcune voci da Bruxelles, però, per colpa del conflitto di interessi del premier Babis, non è probabile che la Repubblica ceca possa ottenere un portafoglio economico connesso con il bilancio o con la distribuzione del denaro europeo. Babis ha definito tali informazioni "speculazioni infondate e assurdità". Il premier ceco ha infine criticato i salvataggi dei migranti nel Mediterraneo, definendo Carola Rackete, il capitano della Sea Watch 3 arrestata in Italia e poi rilasciata tra le polemiche, come "un pirata scambiata per una eroina".