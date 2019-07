Brexit: Commissione, intesa non si tocca

(ANSA) - BRUXELLES, 29 LUG - "Come il presidente Juncker ha già detto al premier Johnson, la posizione dell'Ue rimane invariata. Abbiamo concordato un accordo di divorzio con il governo del Regno Unito ed è il migliore possibile". Così un portavoce della Commissione Ue dopo che il premier britannico si è detto "pronto a tendere la mano" all'Ue e a fare "migliaia di miglia di sforzi supplementari" per un nuovo accordo Brexit.

"Siamo disposti ad aggiungere elementi alla dichiarazione politica - ha aggiunto -, ma non riapriremo l'accordo".