Turchia, nuovi raid contro Pkk curdo

(ANSA) - ISTANBUL, 26 LUG - Le forze di sicurezza turche hanno compiuto nelle ultime ore nuovi raid contro presunti obiettivi del Pkk curdo nel sud-est del Paese. Secondo il ministero dell'Interno di Ankara, almeno "otto terroristi sono stati neutralizzati" (cioè uccisi, feriti o catturati) in un'operazione condotta dalla gendarmeria con appoggio aereo nell'area di Yuksekova della provincia di Hakkari, al confine con l'Iraq. Le operazioni proseguono nella regione, dopo che negli ultimi giorni diversi raid contro il Pkk sono stati condotti anche oltre confine come rappresaglia per l'uccisione la scorsa settimana del vice console turco a Erbil, 'capitale' della regione autonoma del Kurdistan iracheno.