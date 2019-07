Johnson, elezioni?Non prima della Brexit

(ANSA) - LONDRA, 26 LUG - Boris Johnson ha detto stasera di escludere "assolutamente" lo scenario di elezioni anticipate, che molti commentatori ipotizzano come possibile a giudicare dalle sue prime mosse, almeno fino a che la Brexit non verrà attuata. "Il popolo britannico - ha detto a Birmingham - ha votato nel 2015, nel 2016 e nel 2017, quel che vuole ora è che il suo mandato sia onorato, che il Paese esca dall'Ue il 31 ottobre. Non vuole un altro evento elettorale, non vuole un altro referendum, non vuole elezioni politiche".