Atomium chiuso per caldo per qualche ora

(ANSA) - BRUXELLES, 26 LUG - L'ondata di calore che ha investito il Belgio e gran parte dell'Europa ha portato alla chiusura temporanea e per alcune ore dell'Atomium, il monumento che si trova nel parco Heysel di Bruxelles a forma di atomo. E' la prima volta nella storia che la struttura chiude per queste ragioni. Lo riferisce l'agenzia Belga. Secondo il direttore dell'Atomium, Henri Simons la misura è stata presa a causa del calore eccessivamente elevato misurato nei tubi che collegano le diverse sfere e nel vano ascensore, per proteggere turisti e personale che li accompagna, attraverso quei passaggi non serviti dall'aria condizionata, che rimane funzionante nelle sfere. Il monumento ha chiuso per qualche ore ieri pomeriggio e anche oggi a partire dalle ore 14. L'apertura notturna del monumento è comunque garantita.