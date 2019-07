Ue: Massari, cercano Italia per alleanze

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Come Italia nell'Ue "non possiamo appiattirci su Francia e Germania, abbiamo visioni che non coincidono sempre ma allo stesso tempo non possiamo fare a meno di confrontarci perché nulla si muove senza di loro". Lo ha detto il rappresentante permanente dell'Italia all'Ue, Maurizio Massari, nel corso di un Forum ANSA organizzato a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici, di cui l'ANSA è media partner. "A prescindere dal governo - ha aggiunto - l'Italia è cercata dagli altri per costruire alleanze". Su dossier come politiche migratorie ma anche la riforma dell'eurozona "nessuna cosa si può fare senza l'Italia, non si può fare a meno di noi. Abbiamo un peso che ci è dovuto".