Svezia: incriminato rapper Usa A$A Rocky

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Il rapper americano A$AP Rocky è stato incriminato in Svezia per avere aggredito un uomo a Stoccolma il 30 giugno scorso durante la sua tournee europea: lo riporta la Cnn online. A$AP Rocky, il cui vero nome è Rakim Mayers, è in carcere dal tre luglio e vi rimarrà fino al processo.

Il suo avvocato, Slobodan Jovicic, sostiene che il cantante ha agito per legittima difesa. Tuttavia, dopo avere visto le immagini video e le deposizioni dei testimoni oculari, il pubblico ministero ha respinto la tesi della difesa. Insieme al rapper, sono state incriminate altre due persone.

Nei giorni scorsi il presidente americano Donald Trump ha fatto una gaffe con il premier svedese Stefan Lofven offrendo nel corso di una telefonata di garantire personalmente la cauzione per la libertà di A$AP Rocky. A differenza del sistema giudiziario americano, però, quello svedese non prevede la cauzione.