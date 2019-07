Johnson, brexit il 31 ottobre

(ANSA) - LONDRA, 25 LUG - Boris Johnson conferma l'obiettivo di completare la Brexit per il 31 ottobre scorso nel suo primo discorso da premier Tory di fronte alla Camera dei Comuni, aggiungendo - fra le proteste dei banchi dell'opposizione - di voler fare del Regno Unito "il miglior Paese in cui vivere sulla Terra". Un paese "verde, prospero, fiducioso e ambizioso" che può essere "la prima economia in Europa", aggiunge, ironizzando sulle "negatività" degli oppositori e delle pessimisti. Johnson seppellisce l'accordo sulla Brexit raggiunto da Theresa May. "E' stato bocciato già tre volte da questa Camera e i suoi termini sono inaccettabile", incalza, insistendo di voler "negoziare in buona fede un'alternativa con l'Ue" e ribadendo la sua convinzione che il backstop possa essere sostituito da altre soluzioni per garantire il confine aperto irlandese senza restare "nell'unione doganale e nel mercato unico".