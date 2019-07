Caldo: Francia, premier invita a cautela

(ANSA) - PARIGI, 25 LUG - "Insistiamo sull'estrema attenzione, l'estrema cautela che si impone all'insieme dei nostri concittadini": lo ha detto il premier francese, Edouard Philippe, nel giorno dell'allerta rossa sul caldo a Parigi e in altre zone del Paese.

"A questo livello di temperature - ha proseguito il premier - bisogna rimanere estremamente attenti, fare attenzione a sé stessi e agli altri". Gran parte del territorio francese, in particolare nel quadrante nord, è schiacciato da una straordinaria ondata di caldo con livelli molto superiori a quelli della storica 'canicule' del 2003. Per oggi è atteso il picco massimo, con temperature di oltre 40 gradi in diverse città, tra cui Parigi.

Oltralpe è ancora vivo il ricordo della 'canicule' del 2003 con una stima di oltre 10 mila decessi. Il dato era stato calcolato sull'aumento dei morti nel periodo rispetto alla media degli anni precedenti. Colpiti soprattutto donne e anziani. Da allora, le autorità non lesinano sui messaggi, a volte considerati fin troppo ansiogeni.