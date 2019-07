Caldo: Francia, evitare spostamenti

(ANSA) - PARIGI, 25 LUG - Il governo francese lancia un nuovo accorato appello alla cittadinanza affinché eviti o limiti al massimo gli spostamenti od opti per il telelavoro a causa del caldo che schiaccia la quasi totalità del Paese, a cominciare da Parigi. "Invito tutti coloro che possono ad evitare o rinviare i loro spostamenti", ha dichiarato la ministra della Transizione Ecologica, Elisabeth Borne, durante un sopralluogo questa mattina alla stazione di Parigi Saint-Lazare. "I lavoratori che possono ricorrere al telelavoro sono fortemente invitati a farlo", ha insistito. Già ieri, Borne aveva chiesto a viaggiatori e pendolari di evitare gli spostamenti non essenziali verso o a partire dai 20 dipartimenti posti in allerta rossa caldo da Météo France, che includono soprattutto la zona di Parigi e il suo hinterland. La compagnia ferroviaria SNCF ha annunciato da parte sua che il cambio o il rimborso del biglietto saranno possibili fini a lunedì.