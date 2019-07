Oggi la staffetta tra la May e Johnson

(ANSA) - LONDRA, 24 LUG - Attesa per le nomine della squadra di Boris Johnson, oggi, nel giorno del passaggio di consegne formale fra il neoeletto leader Tory e Theresa May sulla poltrona di primo ministro britannico. May terrà l'ultimo Question Time ai Comuni, quindi un breve discorso e infine si avvierà a Buckingham Palace per rassegnare le dimissioni nelle mani della regina. Quindi sarà il turno di Johnson di andare a palazzo per ricevere l'incarico e prendere possesso infine nel pomeriggio della residenza al numero 10 di Downing Street.

Intanto la Bbc annuncia già la scelta di Dominic Cummings, guru della campagna Vote Leave al tempo del referendum sulla Brexit, fra i consiglieri di spicco del neopremier. Una scelta gradita agli euoscettici, ma criticata dal fronte opposto, per un uomo - già al governo in passato come consulente dell'allora ministro dell'Istruzione Michael Gove - la cui figura, ad un tempo geniale e controversa, è stata interpretata da Benedict Cumberbatch nella serie tv 'Brexit, The Uncivil War'.