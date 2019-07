Gb: Johnson è il nuovo primo ministro

(ANSA) - LONDRA, 24 LUG - Boris Johnson è ufficialmente il nuovo primo ministro britannico. Lo conferma Buckingham Palace in una nota in cui si precisa che Johnson ha accettato la designazione e a ha "baciato la mano" della regina, secondo la formula di rito. Nelle scorse ore Johnson si era recato a Buckingham Palace per ricevere dalla regina l'incarico formale di nuovo primo ministro britannico. Il neo leader Tory, 55 anni, paladino della Brexit, subentra alla 66enne collega di partito Theresa May. E' il premier numero 14 accolto dalla 93enne Elisabetta II negli oltre 67 anni del suo lungo regno. Il primo fu Winston Churchill, in una lista che comprende da oggi 12 uomini e due donne.