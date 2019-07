Gb: Boris Johnson, la musica è cambiata

(ANSA) - LONDRA, 24 LUG - Boris Johnson promette di "prendere personalmente la responsabilità" di una svolta nel Regno Unito, sulla Brexit e non solo, in un discorso di esordio da premier all'ingresso di Downing Street improntato all'ottimismo e ai toni di un nuovo volontarismo, ma senza troppi dettagli.

La priorità dell'uscita dall'Ue il 31 ottobre è confermata, con parole di grande fiducia sulla possibilità di raggiungere un nuovo accordo e accantonare il backstop sul confine aperto irlandese. Ma anche con l'accenno a poter scaricare su Bruxelles l'eventuale responsabilità del "remoto" epilogo di un no deal.

Johnson s'impegna a "servire il popolo", evoca "strade più sicure", un fiorire di "fantastiche infrastrutture", una politica economica pro business, ma anche attenzione alla cura sociale, all'istruzione, alla sanità. Rende poi omaggio alla "fortezza" di Theresa May, ma aggiunge che "dopo 3 anni di mancanza di fiducia è tempo di cambiare spartito", di mostrare una nuova "ambizione". "Non sottovalutate questo Paese", avverte.