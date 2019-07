Domani l'uomo volante sulla Manica

(ANSA) - PARIGI, 24 LUG - "E' una sfida immensa (...) Non ho diritto di cadere neanche una volta": lo dice l' 'uomo volante', Franky Zapata, che domani riprenderà la 'Flyboard' - la tavola a turboreazione da lui inventata - per tentare di attraversare la Manica. Il marsigliese di 40 anni campione del mondo di jet-ski intende spiccare il volo ad un orario ancora da definire, molto dipenderà dalle condizioni meteo e soprattutto dal vento, da Sangatte, nel nord della Francia, nella speranza di riuscire a raggiungere - venti minuti dopo - "i dintorni" di Dover, nel sud dell'Inghilterra. Una prova che arriva a 110 anni dall'exploit del primo aviatore che attraversò la Manica, Louis Blériot. Intervistato oggi da BFM-TV, Zapata spiega che per attraversare la Manica bisogna mantenersi in piedi, in bilico sulla tavola, "a 140 km/h per oltre 8 minuti" su una distanza totale di 36 chilometri. Dieci giorni fa, in occasione della parata militare del 14 luglio, Zapata aveva già spiccato il volo sull'avenue des Champs-Elysées.