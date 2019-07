Russia: protesta per omicidio Grigoriyev

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Singolare protesta oggi a San Pietroburgo in ricordo di Yelena Grigoriyeva, l'attivista LGBT uccisa nello scorso fine settimana: decine di persone hanno messo in atto picchetti solitari in varie zone della città, una forma di protesta che permette di aggirare i divieti di assembramento. Il corpo di Yelena Grigoriyeva è stato trovato sabato vicino a casa sua con otto ferite da taglio e segni di strangolamento.

Alcuni partecipanti alla protesta hanno affermato che la 41enne aveva ricevuto molte minacce legate al suo attivismo. "Yelena è stata uccisa perché non aveva paura di dire la verità su argomenti di norma relegati al silenzio in Russia", ha detto un'altra manifestante.