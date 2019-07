Gli auguri di Merkel a Johnson

(ANSA) - BERLINO, 23 LUG - Auguri di Angela Merkel a Boris Johnson, primo ministro in pectore del Regno unito. In un messaggio su twitter la cancelliera tedesca ha insistito sul fatto che intende far continuare l'amicizia storica tra la Germania e il Regno unito anche in tempi di Brexit. "Mi felicito con Johnson e spero in una buona collaborazione con lui. I nostri Paesi devono continuare a essere uniti sulla base della loro amicizia storica", ha detto Merkel in un tweet diffuso mentre si trova in vacanza.