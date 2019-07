Jo Swinson è la nuova leader Libdem

E' una donna ed è contro la Brexit: Jo Swinson, 39 anni, è la nuova leader dei Liberaldemocratici britannici, eletta oggi alla guida della storica terza forza del Regno. Swinson ha superato con oltre 47.000 voti degli iscritti contro 28.000 l'unico rivale in lizza, sir Ed Davey, deputato in carica come lei alla Camera dei Comuni ed ex ministro. Prende il posto del veterano sir Vince Cable, 76 anni, fattosi di lato per ringiovanire una partito appena rilanciato, secondo un percorso di dimissioni preannunciato e programmato da mesi.