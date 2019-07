Migranti: in calo morti nel Mediterraneo

(ANSA) - GINEVRA, 19 LUG - Almeno 683 migranti e rifugiati sono morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno mentre tentavano di giungere in Europa via mare. Il dato - ha riferito oggi a Ginevra l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim)- è pari a circa il 47% dei 1.449 decessi registrati nello stesso periodo dell'anno scorso.

In calo anche gli arrivi: l'Oim segnala infatti che 34.226 migranti e rifugiati sono entrati in Europa via mare dall'inizio del 2019 al 17 luglio scorso, con una diminuzione del 34 % rispetto ai 51.782 giunti per lo stesso periodo del 2018. La stragrande maggioranza dei migranti sono approdati in Grecia (16.292) e in Spagna (12.064). In Italia è stato registrato l'arrivo via mare di 3.186 migranti e rifugiati. Durante lo stesso periodo, 4.023 migranti o rifugiati sono stati rimandati in Libia dopo essere stati intercettati sulla rotta del Mediterraneo centrale.