Voto von der Leyen, dialogo Conte-Merkel

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto oggi un colloquio telefonico con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Al centro della conversazione, spiegano fonti di Palazzo Chigi, la prossima legislatura europea. "Tra Conte e Merkel c'è stato uno scambio in ordine alle prospettive future e una valutazione in vista della votazione al Parlamento europeo della designata presidente della Commissione Ursula von der Leyen", affermano. Secondo indiscrezioni, il segretario generale della Commissione europea e braccio destro di Jean-Claude Juncker, il tedesco Martin Selmayr, non sarà riconfermato nella sua carica attuale se la candidata designata dai Ventotto Ursula von der Leyen diventerà presidente della Commissione europea.