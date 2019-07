Francia: scontri per 14 luglio, arresti

(ANSA) - PARIGI, 14 LUG - Le infrazioni rilevate dalle forze dell'ordine, riferiscono fonti della prefettura di Parigi, sono legate in gran parte all'"organizzazione di una manifestazione non dichiarata", "violenze contro pubblici ufficiali", "danneggiamento di beni pubblici", "porto d'armi non autorizzato". Una quarantina di manifestanti presentatisi come gilet gialli hanno tentato di forzare un blocco di poliziotti schierati sugli Champs-Elysées. Sull'Huffington Post un video mostra inoltre una degli ex portavoce dei gilet gialli, Eric Drouet, scortato dalla polizia mentre afferra un tricolore in mano. Non è chiaro, al momento, se sia stato posto anch'egli in stato di fermo. Jérôme Rodrigues e Maxime Nicolle sono invece stati fermati prima, verso le 9:15 del mattino, quindi prima che cominciasse la parata militare, sempre nei pressi degli Champs-Elysées. In totale, sono 152 le persone fermate a margine della parata. A Parigi l'allerta resta alta anche per la semifinale di Coppa d'Africa di questa sera tra Algeria e Nigeria.