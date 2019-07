Parigi, 100mila euro a Sos Mediterranée

(ANSA) - PARIGI, 12 LUG - "Il Consiglio di Parigi ha votato" l'attribuzione di "100.000 euro a SOS Mediterranée per una nuova missione di salvataggio in mare dei migranti". Lo precisa la stessa municipalità francese nella nota in cui annuncia un onorificenza per la comandate Carola Rackete. Il Comune ricorda di aver già sostenuto SOS Mediterranée nel 2016 e nel 2018 con 25.000 e 30.000 euro, e che adesso 100.000 euro verranno attribuiti immediatamente alla Ong "per una nuova campagna di salvataggio in mare dei migranti. Nonostante i numerosi ostacoli giuridici, SOS Mediterranée ha deciso di noleggiare una nuova nave con un nuovo equipaggio e un'unità sanitaria d'emergenza.

Associazioni come SOS Mediterranée e Sea Watch ci onorano e ci spingono all'impegno di fronte all'inerzia dei governi europei".