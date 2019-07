Due italiani giudici al Tribunale Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 12 LUG - I due italiani Ornella Porchia e Roberto Mastroianni sono stati nominati giudici del Tribunale Ue dai rappresentanti dei governi degli Stati membri. Lo rende noto il Consiglio europeo. Il loro mandato avrà inizio il 1 settembre 2019 e scadrà il 31 agosto 2025. Porchia e Mastroianni sono stati scelti nell'ambito del rinnovo parziale della composizione del Tribunale in vista della scadenza del mandato di 23 giudici il prossimo 31 agosto. Lo svedese Nils Wahl è stato invece nominato per sostituire, a partire da ottobre, il compatriota Carl Gustav Fernlund alla Corte Ue. Professoressa ordinaria di diritto dell'Ue presso l'Università degli Studi di Torino, Ornella Porchia ricopre già il ruolo di consigliere giuridico della Rappresentanza permanente italiana presso l'Ue. Roberto Mastroianni insegna diritto europeo all'Università di Napoli Federico II e alla Luiss di Roma. Dal 2015 collabora con l'ufficio legislativo del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.